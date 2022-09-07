Muğla’nın Milas ilçesi Bağdamları Mahallesi Muhtarı Dursun Gün, mahallesinde yapılan ve köy halkının hayatını kolaylaştıran çalışmalara verdikleri destekleri için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (YK Enerji), teşekkür etti.

Muğla’nın Milas ilçesi Bağdamları Mahallesi Muhtarı Dursun Gün, mahallesinde yapılan ve köy halkının hayatını kolaylaştıran çalışmalara verdikleri destekleri için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (YK Enerji), teşekkür etti.

Faaliyet alanındaki köylere desteklerini sürdüren YK Enerji, Bağdamları Mahallesi’nde de köy halkının hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza atıyor. Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, Bağdamları Mahallesi Muhtarı Dursun Gün’ü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları birlikte değerlendirdi. Gerçekleştirilen ziyarette, mahallenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan düğün, cenaze ve benzeri organizasyonların yapılacağı toplanma alanının tadilat sonrası durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Muhtar Gün, ziyarette yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı YK Enerji’ye teşekkürlerini iletti. Gün, buluşmada şöyle konuştu: “YK Enerji, çevre köy halkının ihtiyaçlarına her zaman duyarlı davrandı. Köy halkımızın istihdamının yanı sıra köy içindeki inşaat ve tadilat işlerimizde de sürekli yanımızda oldu. Son olarak, köyümüzün toplanma, cemiyet veya toplu yemek organizasyonlarımızı yapacağımız eski okul binamızın tadilat ve eksikliklerini gidermelerinden dolayı teşekkür ederim.”

Muhtar Gün, YK Enerji’nin diğer köylerde de gerçekleştirdiği yardımları gördüklerini ifade ederek, santralin desteklerini hissettiklerini kaydetti.