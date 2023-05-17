Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerine eğitimden alışverişe kadar birçok alanda ayrıcalıklar sunan BAĞ-KART’ı hayata geçirdi. Bu kartla birlikte vatandaşlar, anlaşmalı kurumlardaki indirimlerden ve fırsatlardan yararlanabilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öncü ve örnek projelere imza atan Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak BAĞ-KART uygulamasını hayata geçirdi. BAĞ-KART, Bağcılar Belediyesi’nin resmi web sitesi www.bagcilar.be.tr üzerinden yapılacak başvuruyla temin edilebilecek. Kart sahipleri, ilçe sınırları içinde anlaşmalı spor merkezlerinden eğitim kurumlarına ve restoranlara birçok noktada fırsatlardan yararlanacak. Ayrıca isteyenler gönüllülük hareketlerine kolayca bağlanırken gençler de kütüphaneye gitmeden kaç kişilik yer olduğunu görebilecek.

“Uygulamamızla birlikte gündelik yaşamımızda kolaylıklar sağlıyoruz”

BAĞ-KART’ın kullanıcılara ayrıcalıklar tanıdığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “BAĞ-KART komşularımıza hayırlı olsun. Uygulamamızla birlikte gündelik yaşamımızda kolaylıklar sağlıyoruz. Şimdiden çok yoğun ilgi gördü. İlk 3 günde bin 200 kişi başvuruda bulundu. Bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyorum. BAĞ-KART’la Bağcılar’da hayat çok rahat” dedi.