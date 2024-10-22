Bağcılarlılar, Bağcılar Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği kitap fuarında kültür, sanat ve edebiyat dolu günler geçiriyor.

Aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla birlikte hem yayınevi stantlarını ziyaret etti hem de labirentten atölyelere kadar birçok alanı barındıran platoda eğlenceli zaman geçirdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu sene 3’üncüsü düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı (BKF) 18 Ekim’de Bağcılar Meydanı’nda kapılarını açtı. Dört günü geride bırakan kitap fuarı, hafta sonu da ziyaretçi akınına uğradı. Her yaştan ve kesimden İstanbullu, zamanın büyük bir bölümünü BKF’de geçirmeyi tercih ediyor. Bilinen kitap fuarlarının aksine çok farklı kurgulanan BKF gerek ortamı gerekse aktiviteleriyle kitapseverlerin yoğun ilgisini kazandı.

Edebiyat dünyasında zaman yolculuğuna çıkıyorlar

Ziyaretçiler, kültür, sanat ve edebiyat dolu platformda zaman yolculuğuna çıkıyor. Alanda kurulan labirente giren kitapseverler, edebiyat dünyasında iz bırakan yazarların hayatlarını anlatan küplerle ve fotoğraflarıyla karşılaşıyor. Ayrıca Filistin köşesinde ise geçmişten bugüne Filistin’in haritaları ve bilgilendirici panolar yer alıyor. Çocuklar da fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan atölyelerde eğlenceli vakit geçirirken, gençler de renkli dekorlar arasında bol bol fotoğraf çekiyor.

Müzik ziyafetiyle unutulmaz bir gece yaşandı

İlk dört günde Ak Parti Grup Başkanvekili ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Nurullah Genç, Şermin Yaşar, Mete Yarar, Türker Akıncı, Saniye Bencik Kangal, Turan Kışlakçı, Turgay Güler, Savaş Barkçin, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak ve Güven İslamoğlu okurlarla buluşarak keyifli söyleşiler gerçekleştirdi. Ayrıca fuarın üçüncü gününde müzisyen ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Yücel Arzen müzik dinletisi sundu. Ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya fuar alanını dolaştı.

BKF, fuarcılığa farklı bir bakış açısı getirmiş

Kitap fuarlarının önemine değinen yazar Bahadır Yenişehirliğlu, “Fuarlar öncelikle insanları kitap okumaya yönlendiriyor. Siz kıymetli hanımefendiler, beyefendiler gelip yazarların söyleşilerini dinliyorsunuz. İnsan insandan birçok şey kazanıyor. Dinleyerek faydalanma, merak ederek kitaba dokunma en azından buradan bir kitap alarak onunla ünsiyet değiştirme, evlatlarımıza kitap okuduğumuzu gösterme, anne baba olarak bizim yükümlülüğümüz bu” dedi. Fuar alanına hayran kalan yazar Nurullah Genç ise “Çok güzel olmuş. Alanı görünce güzel tasarımları görünce Bağcılar Kitap Fuarı, fuarcılığa yeni bir bakış açısı getirmiş gibi hissettim. Girişte çok güzel bir sunumla yazarlarımızın farklı bir anlayış içerisinde programlarının duyurulması. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Başka bir yerde rastlamadım. Yani giriş kapısı son derece önemli. İçeride de çok güzel bir atmosfer var. Girizgahı da muhtevası da çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstanbul’un kalbi Bağcılar’da atıyor

Festival tadında bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise şunları söyledi: “Bağcılar’ımızda kültür, sanat ve edebiyat adına çok güzel bir dünya oluşturduk. İstanbul’un kalbi şu anda ilçemizde atıyor. Fuar açılalı henüz 4 gün olmasına rağmen yaşadığımız yoğunluk bizi çok mutlu ediyor. Gece gündüz fuarımız çok canlı. Alanı dolduran her yaştan vatandaşımız kendi için bir şey buluyor. Fuar vesilesiyle hemşehrilerimiz sevdikleri yazarlarla buluşarak hem onları dinleme hem de kitaplarını imzalatma imkanı buluyor. Her zaman da ifade ettiğimiz gibi Bağcılar olarak kitapla yaşayan bir ilçeyiz. Herkesi etkinliğimize bekliyoruz.” 18 Ekim 2024 Cuma günü başlayan fuar, 9 gün sürecek ve 26 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.