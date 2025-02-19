Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Muhammet Furkan Balcı, 90 EKPSS puanıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne teknisyen memur olarak yerleşti. Engelliler Sarayı’nda aldığı ücretsiz EKPSS kursu sayesinde başarılı olduğunu söyleyen Balcı, "Kazanabileceğimi düşünemiyordum. Burası bana çok iyi geldi" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

"Burası bana çok iyi geldi"

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Muhammet Furkan Balcı (20) da EKPSS puanıyla hayallerine kavuştu. Balcı, 90 puanla Boğaziçi Üniversitesi’nde teknisyen memur olarak göreve başladı. Büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen Balcı, "Engelliler Sarayı’nda aldığım ücretsiz EKPSS kursu sayesinde başarılı oldum. Kazanabileceğimi düşünemiyordum. Burası bana çok iyi geldi. Hocalarımın çok büyük katkısı oldu. Birlikte çalıştık ve başardık. Annemi ve babamı gururlandırdığım için çok mutluyum. Bize bu imkanı sunan belediye başkanımız Yasin Yıldız’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Memur adayı engellilerin hayallerini gerçekleştirmek için ücretsiz EKPSS kurs hizmeti verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Engelli kardeşlerimizin iyi puanlarla hak ettiği işe yerleştirilmeleri için desteğimizi sürdürüyoruz. Onların başarısı bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Kurslarımız yeni dönemde de devam edecek" dedi.