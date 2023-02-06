AFAD Koordinasyonunda Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesine destek ekipleri ve yardım malzemeleri gönderildi.

AFAD Koordinasyonunda Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesine destek ekipleri ve yardım malzemeleri gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye’den bölgeye destek gidiyor. Bağcılar Belediyesi de depremden dakikalar sonra teyakkuza geçti. Bağcılar Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe kamu kurumu birim amirleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri toplantı yaptı.

Arama kurtarma ekipleri ve ambulans yola çıktı

Görüşmelerin ardından AFAD Koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere insani yardım konusunda çalışmalara başlandı. Öncelikli olarak 32 kişilik BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma) timi bölgeye hareket etti. Ekiplerin çalışma yapacağı alana bir tane de arama kurtarma aracı gönderildi. Belediyeye ait hasta nakil ambulansı da depremzedelere hizmet vermek amacıyla yola çıktı.

Tırlarla kışlık giyecek ve gıda kolileri gönderildi

Öte yandan tırlara doldurulan yardım malzemeleri ağır hava şartlarının yaşandığı deprem bölgesine gönderildi. Tırlarda elektrikli ısıtıcı, battaniye, çadır, çocuk bezi, hijyen paketi, kışlık giyecek ve içinde meyve suyu, kek, ton balığı, konservenin bulunduğu gıda kolileri bulunuyor.

“Yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ekiplerimizle ve dualarımızla onların yanındayız. İnşallah bu felaketi birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum” dedi.