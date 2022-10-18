Bağcılar’da 6 katlı bir binanın elektrik saatleri henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bağcılar’da 6 katlı bir binanın elektrik saatleri henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın Bağcılar Yenigün Mahallesi 618 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın elektrik saatleri henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan çocukları merdiven yardımıyla kurtardı. Yaşadıkları korku yüzlerinden okunan çocuklar ambulansa alındı. Yangından etkilenen çocuklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı olayda itfaiye ekipleri merdivenlerden ışık yardımıyla çıkarak katları tek tek kontrol etti.

Yangının meydana geldiği sokakta oturan Barış Demirci, “Elektrik saatlerinde patlama olmuş. Binada tahliye olmayınca itfaiye ekipleri dumanın çıkışını bizim daireden sağlanmış. Mahsur kalanlar olmuş hepsine geçmiş olsun” dedi.