Bağcılar’da eş zamanlı olarak iki farklı mahalleye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 7 kilo 115 gram ‘bonzai’ diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Bağcılar’da eş zamanlı olarak iki farklı mahalleye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 7 kilo 115 gram ‘bonzai’ diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi ve Ziya Gökalp Mahallesi’nde 2 ayrı şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri iki mahalleye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.K.(25) ve Ö.K. (43) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplamda satışa hazır 7 kilo 115 gram ‘bonzai’ diye tabir edilen uyuşturucu madde, 5 adet hassas terazi, 2 adet AK-47 uzun namlulu tüfek şarjörü, pompalı tüfek, 2 adet kartuş, fişek, 2 adet telefon ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.