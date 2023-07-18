Bağcılar’da 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda, 3 şüpheli şahıs yakalanırken toplamda 1 kilo 456 gram uyuşturucu madde ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde yer alan 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda Y.E.O. , N.A. ve A.T. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 3 bin 120 lira, 98,15 gram taş kokain, 35 gram metamfetamin, 46,15 gram bonzai, 3,4 gram marihuana, 3,6 gram kubar, 71 adet uyuşturucu hap, 950 gram extacy, 320 gram A.M. emdirilmiş peçete olmak üzere toplamda 1 kilo 456,3 gram uyuşturucu madde ve 71 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.