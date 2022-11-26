Memleketlerinden baskı ve zulümle zorla göç ettirilen Kazakların Türkiye’ye gelişlerinin 70’inci yılında Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’nin bahçesinde Türkiye-Kazakistan Kardeşlik Anıtı açıldı. Kazakistan ve Türkiye bayrağının yer aldığı anıtın arka yüzünde, göçü anlatan bir tarihçe de bulunuyor.

Memleketlerinden baskı ve zulümle zorla göç ettirilen Kazakların Türkiye’ye gelişlerinin 70’inci yılında Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’nin bahçesinde Türkiye-Kazakistan Kardeşlik Anıtı açıldı. Kazakistan ve Türkiye bayrağının yer aldığı anıtın arka yüzünde, göçü anlatan bir tarihçe de bulunuyor.

Gördükleri zulüm yüzünden Altaylar’dan Anadolu’ya göç eden Kazakların Türkiye’ye yerleşmelerinin 70. yılı sebebiyle Bağcılar’da etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin ilk adresi Bağcılar’da Kazakların çoğunlukla yaşadığı 15 Temmuz Mahallesi oldu. Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Sanat Merkezi’nin bahçesine inşa edilen Türkiye - Kazakistan Kardeşlik Anıtı’nın açılış programı gerçekleştirildi. Programa; Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ve Kazak vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin ikinci adresi ise Bağcılar Belediyesi hizmet binası oldu. Burada bir araya gelen davetliler, konferans salonunda akademisyenlerin Kazak göçü, Kazakistan’ın siyasi, kültürel ve sosyal yapısıyla ilgili verdiği sempozyumu izledi. Salonda “Özgürlük Özlemiyle Altay’dan Anadolu’ya Kazak Göçü” belgesel film de gösterildi. Davetliler, çıkışta Kazak göçünü anlatan “Atayurttan Anayurda 70. Yıl” isimli sergiyi de gezdi.

“Kazak vatandaşlarımız ilçemize renk katıyor”

Zorlu bir mücadelenin ardından Türkiye’ye kavuşan Kazakların ülkemizde yaşamaya başlamasının 70’inci yılını idrak ettiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılarımızda 120 aileyle başlayan serüvende sayıları 10 binin üzerine çıkan vatandaşlarımız ilçemize renk katıyor. Bu gönül coğrafyamızda Türk-Kazak kardeşliğinin nişanesi olan birçok işe imza attık. Kadim kardeşliğimizin, birlikteliğimizin her daim güçlü bir şekilde devam etmesi için Bağcılar Belediyesi olarak önemli adımlar atmış bir belediyeyiz” dedi.

“Bunu ancak ve ancak kardeşler yapar”

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ise, “Bugün iki kardeş ülke için tarihi bir hadisedir. Bizim kandaşlarımız 70 yıl önce Anadolu topraklarına getirilmişlerdi. Bizim Anadolulu kardeşlerimiz kucaklarını açıp kandaşlarımızı kardeş olarak kabul etmişlerdi. Bunu ancak ve ancak kardeşler yapar. Bu bizim birlik, beraberliğimizin bir simgesidir. Bizim kardeşlerimiz bugün Kazakistan ile Türkiye arasında güçlü bir köprü oluşturdular” diye konuştu.