Bağcılar Belediyesi katkılarıyla sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 10 bin kişilik ikramda bulunuldu.

Bağcılar’da Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından düzenlenen ve 100 yılı aşkın bir süredir aralıksız düzenlenen Türbe Dede Pilav Günü, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de katıldığı etkinlikte, 10 bin kişilik ikramda bulunuldu. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesiyle Türkiye’ye göç eden Selanik göçmenlerinin 1923 yılından bu yana yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, 101. yaşına girdi. Her yıl Kasım ayının ikinci perşembe günü yapılan ve Bağcılar Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlikte 91 küçükbaş ve 300 kilo da dana etinden pişirilen kavurma ile yaklaşık 2 ton pilav ve ayran ikram edildi.

Bir askerin vasiyeti yerine getiriliyor

Geçmişten bugüne taşınan bir dayanışma geleneğini simgeleyen Dede Pilavı’nın çıkış hikayesi ise halk arasında şöyle anlatılıyor: Yusuf adında yaralı bir askerin daha fazla yaşayamayacağını hissetmesi üzerine kendisini bulanlara öldüğü günün her seneidevriyesinde etli pilav yapılarak halka dağıtılmasını vasiyet etmesiyle başladığıdır.

Programda vatandaşlara hitap eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Burası Mahmutbey Mahallesi Bağcıların en özel mahallerinden birisindeyiz. Yüzyılı aşkın yapıların olduğu ve koruma alanı içerisindeki bir mahalle burası hem aslında tarihi dokuyu korurken geleneklerini de koruyan özüne sahip çıkan bir mahalle. 1924 mübadele kavala, Selanik’ten gelen soydaşlarımızın da aynı zaman da kurucu olduğu bir mahalle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde vefatının sene-i devriyesi mahiyetinde de bir program oluyor. 10 bin kişilik bir yemek organizasyonu 91 bir küçükbaş hayvanın 300 kilonun üzerinde dana etinin kavrulduğu, 2 ton civarında pilav üretildiği 10 bin ayran, su gibi büyük kapsamlı bir yemek organizasyonu Mahmutbey Selanikliler Derneğimiz üstlenmiş durumda. Bizde bu geleneği elimizden geldiği kadar sahip çıkma gayreti içerisindeyiz. 100 yıla aşmış asırlık ‘dede pilavının’ inşallah sonraki asırlara da çocuklarımız sahip çıkacak. Aslında Cumhuriyetimizle yaşıt bir gelenek” dedi.