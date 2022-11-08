Bağcılar’da seyir halinde ilerleyen araç freni boşalınca önündeki otomobile çarptı. Araçlardan biri aydınlatma direğine çarparken, diğeri de orta refüje çıktı. Kaza da bir kişi yaralandı.

Bağcılar’da seyir halinde ilerleyen araç freni boşalınca önündeki otomobile çarptı. Araçlardan biri aydınlatma direğine çarparken, diğeri de orta refüje çıktı. Kaza da bir kişi yaralandı.

Olay, Bağcılar Batışehir Caddesi’nde saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Cevat idaresindeki 34 AHS 750 plakalı otomobil yol üzerinde hızlı bir şekilde seyir halinde ilerlerken iddiaya göre freni boşaldı. Bu esnada önünde ilerleyen Neslihan Özgür’ün kullandığı 34 NSL 84 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ali Cevat yönetimindeki araç diğer şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. Diğer aracın sürücüsü Neslihan Özgür ise orta refüje çıkıp levhaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri trafiğin geçişini kontrollü olarak sağladı. Yaralı sürücü Ali Cevat sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Neslihan Özgür’ün ise durumu iyi olduğu öğrenildi. Aydınlatma direğinin devrildiği kazada iki araçta maddi hasar oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik yeniden normale döndü.