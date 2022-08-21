Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi’nde açılan hatıra defterine ziyaretçiler, milli şair Mehmet Akif Ersoy ve müzeyle ilgili düşüncelerini aktarıyor. Anı defterinin bazı sayfalarında ise gençler, hayallerine ve duygusal paylaşımlarına yer veriyor.

Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi’nde açılan hatıra defterine ziyaretçiler, milli şair Mehmet Akif Ersoy ve müzeyle ilgili düşüncelerini aktarıyor. Anı defterinin bazı sayfalarında ise gençler, hayallerine ve duygusal paylaşımlarına yer veriyor.

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi, 11 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşyaların da sergilendiği müze, Türkiye’nin en zengin Mehmet Akif Ersoy Müzesi olma özelliğini taşıyor. Akif’e ait milletvekili olduğu dönem meclisteki albümü, beratı da yer alan müzedeki en ilginç eserlerden birisi de Akif’in vefatından sonra öğrencilerin kendi yazdıkları makalelerden oluşan 10 sayfalık kitapçık. Müzede, ayrıca Akif’in ailesine gönderdiği el yazması mektupları ve şiirleri, yakın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları yer alıyor.

İlçenin merkezinde bulunan müze, yılın her dönemi yurt içinden ve dışından ilgi görüyor. Çoğunluğu öğrenci olan ziyaretçiler, müzeyi gezdikten sonra çıkış bölümünde bulunan anı defterini imzalıyor. Kimi müzeyle ilgili beğeni ve yorumlarını kimileri de milli şair Mehmet Akif Ersoy’la ilgili düşüncelerini kaleme alıyor. Anı defterinin içinde gençlerin duygusal paylaşımlar da yaptığı görülüyor. Kimi arkadaşlarına karşı kırgınlığını kimi de hayallerini anlatıyor.

Bütün vatandaşları müzeyi gezmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Milli şairimiz Mehmet Akif’e olan vefamızı buradaki müzemizde en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz. Müzeyi gezerken adeta tarihte yolculuğa çıkıyoruz. Bu heyecanı yaşamanız için sizleri de müzemize bekliyoruz” dedi.

Genç, yaşlı, çocukların düşüncelerini paylaştığı anı defterinde, “Voleybolcu olmak istiyorum, hayatta herkese başarılar”, “Hocamızın sayesinde geldik. Gerçekten tarihi gördük. Hocamıza teşekkür ederiz”, “Büyük düşünür ve şair Mehmet Akif Ersoy’a rahmet ve dua ile. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz” gibi daha pek çok sözler yazıldı.