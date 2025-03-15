Bağcılar Basın Ekspres Karayolu TEM istikametinde seyir halinde olan süt ve süt ürünleri yüklü kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle refüje çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Bağcılar Basın Ekspres Karayolu TEM istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Arslan yönetimindeki 34 PJ 5732 plakalı bir gıda firmasına ait kamyonet seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Ardından savrularak yan yattı. Kamyonet içerisinde bulunan süt ve süt ürünleri yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tüm şeritlerin kapandığı yolda trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak yan yoldan sağlandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kamyonette büyük çaplı hasar oluştu.

Öte yandan, yola saçılan süt ve süt ürünleri ekipler tarafından toplanarak temizlendi. Ardından ekipler tarafından yolda kaymaması için kumlama çalışması yapıldı. Kamyonetin çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.