İstanbul Bağcılar’da motosikletli şüpheliler, sokakta yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinde kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi 734. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheli şahıslar, sokaktaki kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası 2 kişi yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. İnceleme sonrası polis, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışması başlattı.