İstanbul Bağcılar’da taşla öldürülen 12 yaşındaki Meryem Samou’nun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Cenazenin Suriye götürüleceği öğrenildi.

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak’ta dün akşam saat 17.00 sıralarında bir eve giren Zekeriya A., evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olayda 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmiş yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Meryem Samou’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin Suriye götürüleceği öğrenildi.