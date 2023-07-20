Bağcılar Meydanı’ndaki mini golf etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar ve gençler gözetmen öğretmenler eşliğinde golf öğrenme imkanı bularak, yeteneklerini geliştirdi.

Bağcılar Belediyesi ve Dünya Mini Golf Türkiye Temsilciliği tarafından mini golf etkinliği düzenlendi. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı açık hava etkinliğinde Bağcılar Meydanı’na mini golf alanı kuruldu. Katılımcılar 5,5 metreden oluşan golf stantlarındaki 9 parkurda öğrendikleri mini golf dalında yeteneklerini sergiledi. Hedef olan en az sayıda parkurları tamamlayanlar, başarılı olmanın sevincini yaşadı.

“Keyifli anlar yaşayan katılımcılar mini golf ile vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyor”

Bağcılar’da insan sağlığına faydalı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yine bir ilk olarak mini golf etkinliği başlattıklarını söyledi. Bu spor dalına 6 yaşından itibaren her vatandaşın katılabildiğini kaydeden Özdemir, “Bildiğiniz gibi Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda 12, 13 ve 14 yaşında çocuklar ile 75 yaşında büyükler de yarışabiliyor. Bağcılar Meydanı mekan ve konum olarak bu spor dalı için en iyi imkanları sunuyor. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu spor dalını öğrenen ve oynayanlar vaktin nasıl geçtiğini anlayamadıklarını söylüyorlar. Bizler de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Özdemir, Bağcılar’dan mini golfçüler yetişmesini istediklerini de ifade etti. 17 Temmuz’da başlayan etkinlik, 23 Temmuz’a kadar sürecek. Meydanda ayrıca denge sörfü ve futbol dart etkinliği ile akşam Gençlik Yaz Konseri düzenleniyor.