Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında, TRT spikeri Hünkar Mutlu’nun moderatörlüğünde eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Semih Şentürk ve Ümit Karan "Ramazanda Futbol Hikayeleri" programında futbolseverlerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında, "Ramazanda Futbol Hikayeleri" isimli söyleşi programı düzenlendi. Ramazan Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programa Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve birçok vatandaş katıldı. Söyleşide spiker Hünkar Mutlu moderatörlük yaparken programın konukları eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Semih Şentürk ve Ümit Karan oldu. Etkinlikte, futbol dünyasında Ramazan ayının etkileri ele alındı. Milli futbolcular, kamp dönemlerinde ve yurt dışı kariyerlerinde Ramazan ayında yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Etkinliğe vatandaşların ilgisi ise yoğundu. Program öncesi konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Ramazan’da bu yıl Kirazlı Mahallemizde Ramazan Etkinlik Çadırı’nı kurduk. İlk günden bugüne kadar da vatandaşlarımız çok güzel bir rağbet gösteriyorlar. Her akşam programlar dolu dolu geçiyor. Her akşam bir sanatçımız, kıymetli hocalarımız, söyleşiler var. İlahi grupları geliyor. Bugün de çok değerli milli sporcularımız, 3 tane birbirinden kıymetli, hem çok önemli takımlarda ve güzide kulüplerimizde oynamış hem de A Milli futbol takımımızın formasını terletmiş futbolcularımız var. Bugün inşallah bir söyleşi ile onları gençlerimizle buluşturacağız. Çok mutluyuz. Kendilerine bugün bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Söyleşi öncesi konuşan eski milli futbolcu Ümit Karan, "Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok önemli bir etkinlik. İftar sonrası insanları bir araya getirmek. Buradaki en önemli hedef gençleri spora kazandırmak. Bağcılar Belediyesi’nde daha önce de söyleşilere katılmıştık. Başkanım da aynı şekilde futbolu, sporu seviyor. Başkana çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli bir davet. Keyifle geldik. Semih de Nihat da burada onlar kardeşlerimiz. Dostluk kazanıyor her zaman. Futbolun keyifli yönlerini hatırlatmak. Futbolla ilgili ortam çok fazla gerildi. İnşallah bu Ramazanla beraber biraz daha ortalık yumuşar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Program öncesi duygularını paylaşan eski milli futbolcu Semih Şentürk ise "Öncelikle başkanımıza teşekkür ederiz. Bizi böyle bir organizasyona davet ettiği için. İnşallah güzel bir söyleşi olur" dedi.

Program öncesi konuşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Öncelikle başkanımıza davetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayında insanları mutlu edersek yapacağımız söyleşi ile biz de mutlu oluruz. Özel bir ay. İnsanları mutlu etmek önemli. Herkesin tekrardan Ramazan Ayını kutluyorum. Seve seve geldik. Ben doğma büyüme zaten Bağcılarlıyım. Bir daha burada olmak beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.