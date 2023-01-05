Bağcılar’da 3 şahıs, iş yerinden kumaş çalarken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’si iş yeri çalışanı olduğu tespit edilirken hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bağcılar’da 3 şahıs, iş yerinden kumaş çalarken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’si iş yeri çalışanı olduğu tespit edilirken hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde kumaşçı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine geldikleri iş yerinde panelvan tipi araçla kumaşları çalma teşebbüsünde bulundukları belirlenen Ç.K. (46), Z.D. (43) ve C.K. (32) isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakaladı. Olayla ilgili başlatılan çalışma çerçevesinde, şüphelilerden Ç.K. ve C.K. isimli şahısların işyeri çalışanı oldukları ve araca yükledikleri kumaşları Z.D. isimli şahsa satmak üzere oldukları bilgisine ulaşıldı. Z.D. isimli şahsın yine 15 gün önce aynı şahıslardan para karşılığında işyerine ait 7 top kumaşı satın aldığı ve kumaşları kendi işyerine ait depoda muhafaza ettiği öğrenildi. Çalışmaların devamında, aynı gün Z.D. isimli şahsa ait depoda yapılan kontrolde çalıntı olduğu değerlendirilen 7 top kumaş sahibine teslim edilmek üzere ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kamerada

2’si aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edilen 3 şahsın çaldıkları kumaşlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, panelvan tipli araca kumaş yükledikleri görüldü.