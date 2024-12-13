Bağcılar’da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek dumanlar geniş alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sokak, polis ekipleri tarafından yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen gecekondu sakinleri evlerinin yandığını görünce ne yapacaklarını bilemedi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındıktan sonra sokak trafiğe açıldı.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakini Mehmet Ali Ayar “Yangın çıkmış. Dumanı görünce evden çıkıp buraya geldik. İçerde kimse olup olmadığını bilmiyorum” dedi.