Bağcılar’da polis ekipleri kaçak muayenehaneye baskın düzenledi. Çok sayıda sağlık cihazı ve aletin olduğu adreste faaliyet yürüten emekli doktor, polis tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar’da polis ekipleri kaçak muayenehaneye baskın düzenledi. Çok sayıda sağlık cihazı ve aletin olduğu adreste faaliyet yürüten emekli doktor, polis tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Güneşli Mahallesi’ndeki bir adrese ihbar üzerine operasyon düzenledi. Kaçak muayenehane olarak faaliyet gösteren adreste emekli doktor gözaltına alındı. Adreste bulunan odaların "Büro Odası" ve "Muayenehane Odası" olarak tasarlandığı ve muayene yapılan odalarda, kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ve aletin olduğu tespit edildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres, Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. Gözaltına alınan M.G. isimli doktor hakkında "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen emekli doktor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.