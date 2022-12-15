Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen “Sevgili Günlük” etkinliği çerçevesinde ilçedeki 11 bin 500 ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisine günlük dağıtıldı. Bir ay boyunca günlük tutacak olan öğrenciler arasından en iyi olanlara bisiklet hediye edilecek.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen “Sevgili Günlük” etkinliği çerçevesinde ilçedeki 11 bin 500 ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisine günlük dağıtıldı. Bir ay boyunca günlük tutacak olan öğrenciler arasından en iyi olanlara bisiklet hediye edilecek.

Çocuklara okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Sevgili Günlük” etkinliği düzenlendi. Programın lansmanı Nevin - Mehmet Bilginer İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Tanıtıma Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Başarılı olanlar bisikletle ödüllendirilecek

Protokol konuşmalarının ardından 3’üncü sınıf öğrencilerine günlükler dağıtıldı. Aynı anda ilçe genelindeki 36 ilkokuldan toplam 11 bin 500 3’üncü sınıf öğrencisine de günlük verildi. Çocuklar bir ay içinde dolduracakları günlükleri öğretmenlerine teslim edecekler. Öğretmenlerin yapacağı değerlendirmenin ardından her okuldan başarılı bulunan 3’er öğrenci bisikletle ödüllendirilecek.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Öte yandan etkinlikte; yazar Emrah Atiş de öğrencilere yazmanın önemini anlatan bir konferans verdi. İnteraktif olarak gerçekleşen renkli etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

“Aranızdan çok iyi yazarlar çıkacak”

Kendisinin de ilkokul dönemlerinde günlük tuttuğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Günlüklerimizde arkadaşlarımızla ilgili anılarımızı yazardık. Bunlar çok kıymetliydi. Şimdi siz de anılarınızı ve arkadaşlarınızla birlikte geçirdiğiniz keyifli zamanları yazacaksınız. Ortaokulda günlüğünüzü karıştırdığımızda anılarını göreceksiniz. Günlükler yazma alışkanlığı kazanmanıza vesile olacak. Günlük yazarak kendi kabiliyetinizi de görmüş olacaksınız. İlerleyen süreçte aranızdan çok iyi yazarların çıkacağına inanıyorum. Bu yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz” dedi.