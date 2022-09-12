Ülke genelinde olduğu gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim sezonu Bağcılar’da da ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başladı. İlçede ilk, orta ve lisede toplam 152 bin öğrenci ders başı yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de yılın ilk dersinde okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim sezonu Bağcılar’da da ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başladı. İlçede ilk, orta ve lisede toplam 152 bin öğrenci ders başı yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de yılın ilk dersinde okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Bağcılar’daki 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı töreni Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu’nda düzenlendi. Törene Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mutlaka bir yabancı dil öğrenin

Törenin açılış konuşmasını yapan Kaymakam Uçgun, “Başarılı olmak istiyorsak ilk öncelik, günü gününe derslerinize çalışmak olmalı. Size tavsiyem her gün kitap okuyun. Bu sizin bir alışkanlığınız olsun ve mutlaka bir yabancı dil öğrenin. Yabancı diliniz olsun ki dünyayla rekabet edebilelim. Sizler bizden daha çok çalışkan ve gayretli olmalısınız. Hepinize mutlu, sağlıklı ve başarılı olacağınız bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Her zaman eğitime destek veriyoruz

Başkan Özdemir ise “Bağcılar Belediyesi olarak her zaman eğitime destek veriyoruz. Birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin kırtasiye ve çanta ihtiyaçlarını giderdik. Bunun yanında ihtiyaç sahibi ailelere de yardım ediyoruz. Genç kardeşlerimize bilgi evlerimizle, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize de etüt merkezleriyle destek veriyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak her anlamda siz değerli öğrencilerimizin yanındayız. Kapımız milli eğitim camiamıza, öğretmen ve öğrencilerimize sonuna kadar açık. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Sınıfları dolaşıp öğrencilere moral verdi

Konuşmaların ardından ilk ders zilinin çalmasıyla yeni dönem başlamış oldu. Uçgun, Özdemir ve beraberindekiler sınıfları dolaşarak öğrencilere moral verdi. Özdemir, sohbet ettiği öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

İlçede 152 bin öğrenci eğitim görüyor

Bağcılar’da 112 resmi okul, 52 ana okulu 57 adet de özel okul olmak üzere 221 eğitim kurumunda 152 bin öğrencinin eğitim alıyor.