Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden gluten hassasiyeti olan özel çocuklar, pasta şefi Beyza Çevik’in verdiği eğitimle glutensiz tatlı yapmayı öğrendi. Öğrenciler, ilk yaptıkları glutensiz profiterolleri de arkadaşlarına ikram etti.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden gluten hassasiyeti olan özel çocuklar, pasta şefi Beyza Çevik’in verdiği eğitimle glutensiz tatlı yapmayı öğrendi. Öğrenciler, ilk yaptıkları glutensiz profiterolleri de arkadaşlarına ikram etti.

Bağcılar Belediyesi, gluten intoleransı (gluten hassasiyeti) olan engelli çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nın gluten hassasiyetli kursiyerleri, pasta şefi Beyza Çevik’le bir programda buluşturuldu. Çevik, çocukların sağlıklı beslenebilmeleri amacıyla kendi tariflerini glutensiz hale getirdi. Çocuklar da bu işlemlerin her aşamasını izleyerek glutensiz tatlı yapmayı öğrendi. Daha sonra özel çocuklar Çevik’in anlatımı doğrultusunda glutensiz profiterol yaptılar.

Anneler de terapi gördü

Her anı heyecanlı ve renkli geçen etkinliğin sonunda kursiyerler, yaptıkları profiterolleri birbirlerine ikram ettiler. Özel çocuklar faydalı zaman geçirirken, anneleri de Psikolog Gülseren Batumlu Can’dan çocuklarıyla ilgili terapi gördü. Programın sonunda hem özel çocuklar hem de aileleri kendilerine bu imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkür etti.