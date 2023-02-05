Bağcılar’da metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Bağcılar’da metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, 15 Temmuz Mahallesi 1466 sokakta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.