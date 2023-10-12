Bağcılar Belediyesi tarafından farklı mesleklerden 40 yaş üstü ilçe sakinlerine yönelik düzenlenecek “Futbolun Babaları” halı saha turnuvasının lansmanı yapıldı.

Bağcılar Belediyesi, farklı mesleklerden 40 yaş üstü ilçe sakinlerine yönelik yapacağı “Futbolun Babaları” adlı halı saha turnuvasının lansmanını yaptı. Turnuvanın grup kuraları çekimine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, eski futbolcular Evren Turan, İbrahim Yattara, Saffet Akyüz ve sunucu Ertem Şener katıldı. İlçe sakinlerinin diyaloğunu geliştirmek ve aralarındaki dostluğun pekişmesi amacıyla hayata geçirilen “Futbolun Babaları” halı saha futbol turnuvası 1 ay sürecek ve 32 takım mücadele edecek. Aralarında esnaf, polis ve öğretmen gibi farklı kesimlerden kişilerden oluşan takımlar her pazar halı sahada karşı karşıya gelecek.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Futbolun babalarının birincisini bu sene başında başlattık. Bizim o çocukluk yıllarında hepimizin takımları vardı. Bizden önceki ağabeylerimizin de takımları vardı. 30-35 yıllık mahalle kültürünün oluştuğu Bağcılar’da güzel takımlarımızın tekrar bir ruh bulduğu, can bulduğu turnuvayı birinci turda gerçekleştirmiştik. Bu anlamda ilçemiz adına büyük bir renk katan bir turnuva olmuştu. Buradaki futbol oynayacak komşularımıza, futbolcularımıza, futbolun babalarına rica ediyorum. Orayı bir karnaval havasına çevirelim çocuklarımızı, ailelerimizi mutlaka getirelim. Bağcılar belediyesi olarak, sporsever hayatın içerisinde olabildiğince sporu dahil eden bir belediye başkanı olarak sporun hayatımızın her alanında var olması gerektiğine inanan birisiyim. Futbol hepimizin ortak tutkusu, hepimizin mahallelerimizde, sokakta ve caddede boşluk bulup oynadığımız oyundu. İlçemizde şu anda Türkiye Yüzyılı Medya Futbol Turnuvası oynanıyor. Muhtemelen ortasına geldik. Onun da ev sahipliğini Bağcılar Belediyesi olarak yapıyoruz. Ülkemizin bütün ulusal gazetelerinin ve televizyonlarının turnuvasına şu anda şahitlik ediyoruz. Fırsatınız olursa turnuvayı takip edebilirsiniz. Ciddi çekişmeli ve iddialı maçların oynandığını ifade etmiş olalım” dedi.

“İki yılda 275 bin gencimize ulaştık”

İlçedeki genç sayısının yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, “Bağcılar’ımızda gençlik çalışmaları ile ilgili 2 yılda 275 bin gencimize ulaştık. Biz yapmış olduğumuz bütün çalışmalarımızda mutlaka katılımcı sporcu ve gençlerimizin kayıtlarını alıyoruz. 275 bin gencimize dokunan spor faaliyetlerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirmiş olduk. Yaz spor okullarında da 6 bin gencimizi Bağcılar Belediye’mizin öncülüğünde 42 okulumuzda 210 eğitmenimizle bu yaz ve geçtiğimiz yaz da aynı sayıya yakın bir gencimizle birarada olma fırsatımız olmuştu. İlçemizin potansiyeli çok yüksek. İlçemizdeki genç sayısı çok yüksek, 300 bine yakın gencimiz var. Gençlerimizin her türlü kötü alışkanlıklardan arınmasına vesile olacak bir alandır spor. O yüzden havuz sayımızı arttırıyoruz” şeklinde konuştu.