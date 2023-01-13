Bağcılar Belediyesi, farklı mesleklerden 40 yaş üstü ilçe sakinlerine yönelik “Futbolun Babaları” ismiyle halı saha turnuvası düzenliyor. Turnuvanın grup kuraları çekimi Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve eski milli futbolcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi, farklı mesleklerden 40 yaş üstü ilçe sakinlerine yönelik “Futbolun Babaları” ismiyle halı saha turnuvası düzenliyor. Turnuvanın grup kuraları çekimi Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve eski milli futbolcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi’nin, 40 yaş üstü ilçe sakinlerinin diyaloğunu geliştirmeyi ve aralarındaki dostluğun gelişmesi amacıyla hayata geçirdiği “Futbolun Babaları” halı saha futbol turnuvası projesi başlıyor. Bir ay sürecek turnuvada 24 takım mücadele edecek. Aralarında esnaf, polis ve öğretmen gibi farklı kesimlerden kişilerden oluşan takımlar her pazar halı sahada karşı karşıya gelecek.

Ünlü futbolcular grup kuraları çekimine katıldı

Turnuva, dün akşam Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans salonunda gerçekleşen grup kuraları çekiminin ardından, 15 Ocak Pazar günü oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 5 Mart’ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Grup kuraları çekimi programına Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile eski milli futbolcular Saffet Akyüz, Ahmet Dursun ve Ogün Temizkanoğlu da katıldı. Başkan Özdemir, turnuvaya katılan takımlara içinde havlu, şampuan, duş jeli gibi eşyaların olduğu bir spor çantası hediye etti. Renkli görüntülere sahne olacak turnuva sonucunda başarılı olan takımlara sürpriz ödüller ve Fair-Play Özel ödülü verilecek.

“40 üstüne de bir hareketlilik getirme gayreti içerisindeyiz”

Grup kuraları çekimine katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Keyif aldığımız bir organizasyon oldu. Güzel bir başlangıçla bu akşam Bağcılarlıların karşısına çıkıyoruz. 24 takım katılıyor turnuvaya 8 asil 5 de yedek oyuncu olacak şekilde oluşuyor takımlar. Bu akşam grup kuralarıyla birlikte turnuvanın startını veriyoruz. Sonrasında gruptan çıkan ilk iki takım çeyrek finale çıkacak. Sonrasında yarı final ve final. Herhangi bir mücbir sebep olmazsa hava muhalefeti gibi 5 Mart’ta tamamlamayı düşünüyoruz. Buradaki asıl amacımız doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Özellikle gençlerin ve çocukların belediye başkanı olacağız vurgusu yaptık göreve geldiğimizden beri. Babaları da ihmal etmeyelim dedik. Güzel bir organizasyonla onları da hatırladığımızı değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Bu yüzden 40 yaş üstü diye bir sınır koyduk zaten 40 yaş altı zaten Bağcılar’da bizler de halı saha maçı çok yapardık zaten hareketli ama 40 üstüne de bir hareketlilik getirme gayreti içerisindeyiz. Güzel görüntülerin ortaya çıktığı bir dönem hayal ediyoruz” dedi.