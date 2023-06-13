Mahsun Işıklı-Tuncay Pehlivan

İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, 8 ay süren özverili çalışma sonucunda 18 metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük filografi çalışmasını yaptı. Yorucu geçen süreçte yapılan Türkiye Kültür Haritası için 6 kilometre uzunluğunda tel ve 25 kilogram çivi kullanıldı.

Bağcılar’da 42 bin öğrencinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri 2022-2023 Eğitim Öğretim sezonunu tamamladı. Bu sebeple Bilgi Evleri Yıl Sonu Şenliği düzenlendi. Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen şölene ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, bilim, sanat ve kültürel alanda el emeği göz yaptıkları ürünleri sergiledi. Mehteran, müzik ve tiyatro grubunun sahnelediği etkinlikte de katılımcılar doyasıya eğlendi.

6 kilometre uzunluğunda tel ve 25 kilo çivi kullanıldı

Programın en çok dikkat çeken ise filografi sınıfı öğrencilerinin yapmış olduğu Türkiye Kültür Haritası oldu. 18 metrekare büyüklüğündeki harita için 6 kilometre uzunluğunda tel ve 25 kilogram çivi kullanıldı. Eseri inceleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 8 ay emek veren eğitmen Yasemin Alkan ile öğrencileri tebrik etti. Dünyanın en büyük filografi çalışması olan harita Bağcılar Belediyesi hizmet binasında sergileniyor.