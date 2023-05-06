Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklara sporu sevdirmek amacıyla ‘Çocuk Maratonu’ düzenlendi. Mahmutbey Stadyumu’nda düzenlenen etkinliğe 10 bin kişi katıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklara sporu sevdirmek amacıyla Mahmutbey Stadyumu’nda Çocuk Maratonu düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çocuklar ve aileleri olmak üzere 10 bin vatandaş katıldı. Alana kurulan parkurda 4-6 ve 7-9 yaş grubu 600 metre, 10-12 yaş grubu ise 900 metrede koştu. Farklı yaş gruplarından özel gereksinimli çocuklar da parkurda yarıştı. Maratonda başarılı olan çocuklara Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından madalya ve katılım belgesi verildi. Öte yandan okullarda düzenlenen projeler kapsamında katıldıkları yarışmalarda dereceye giren 250 öğrenciye ise bisiklet hediye edildi. Maratonun yanı sıra müzikal, akrobasi gösterisi, bubble gösterisi ve mehter konseri de yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bugün Bağcılar adına güzel bir gün. Çocuklar ve aileleriyle Mahmutbey Stadyumu’nda birlikte vakit geçirdik. 4-6 yaş, 7-9 yaş ve 10-12 yaştaki çocuklarımızla maraton gerçekleştirdik. Farklı kategorilerde 3 alanda 3 binin üzerinde çocuğumuz etkinliğe katıldı. Göreve geldiğimiz 1 yıllık süre içerisinde çocuklarımızı merkeze alan bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Ben İstanbul’da partimizin en genç belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Gençlerimizle de müthiş bir bağımız var. Bu bağımızı daha da kuvvetli bir hale getirmek istiyoruz. Bu tür etkinlikler o bağı kurmak adına çok kıymetlidir. Onların geleceğinde özellikle sporun yer alması gerekiyor. Kültür merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz, çocuk ve gençlik kütüphanelerimizin yanı sıra çok güzel parklar inşa edeceğiz. Bu alanlarda çocuklarımızın güzel bir şekilde geleceğe hazırlanmasını arzu ediyoruz. Onların spor, kültür ve sanat alanında yeteneklerinin artmasını istiyoruz. Bu etkinliklerle çocuklarımızı gençlerimizi güzel amaçlar adına bir araya getirme gayreti içerisindeyiz. Ayrıca bugün çocuklarımıza 250 bisiklet hediye ettik. Öğrencilerimiz gönderdiğimiz günlükleri doldurdu. Akademik kurulumuz öğrenciler arasında bir ödüllendirme yaptı. Bugün ise günlüklerini dolduran 250 çocuğumuza bisiklet hediye ettik ”dedi.

Etkinliğe ailesiyle gelen Rümeysanur Yılbur, “Çok eğleniyorum. Çok güzel vakit geçiriyorum. 1-2 saat önce geldim. Buraya annem, babam, ablalarım ve halamla geldim. Burada bütün oyun alanlarında oynadım. Sırada başka oyunlar var” şeklinde konuştu.

Etkinliğe kuzenleriyle gelen Emine Özaslan, “Buraya kuzenlerimle geldim. Çok güzel bir yer burası. Koşu yaptım. Madalya alamadım ama katılım sertifikası aldım. Bütün oyunlara katıldım. Hepsi çok eğlenceli“ ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Zeynep Özyurt, “Çok eğleniyorum. Bugün burada oyunlar oynayıp gezdim, yemek yedim. Burada olduğum için çok mutluyum“ dedi.