Bağcılar’da bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama, Bağcılar’da bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken patlama nedeniyle 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken ikinci bir patlamaya karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokakta yürüdüğü sırada patlamanın yaşandığı iş yerinin kapısının ve camlarının patlama nedeniyle sokağa sıçradığı görüldü.