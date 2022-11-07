Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Kestane Hasadı ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Programa katılan vatandaşlar, kavrulmuş kestane ve kestaneden yapılmış yiyeceklerin tadına baktı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Kestane Hasadı ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Programa katılan vatandaşlar, kavrulmuş kestane ve kestaneden yapılmış yiyeceklerin tadına baktı.

Bağcılar’da geleneksel hale gelen Kestane Hasadı’nın bu yıl 8’incisi gerçekleştirildi. Nostalji Bahçelerinden olan Kestane Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Kestane Hasadı’nda vatandaşlar kavrulmuş kestaneler ve kestaneden yapılmış yiyecek ve tatlıların tadına baktı. Düzenlenen hasatta Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Folklor ekibi halk oyunları oynayarak vatandaşlara keyifli vakit geçirtti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşlarla sohbet ederek ağaçtan kestane topladı.

“Bağcılar’ın sosyal yönünü zenginleştirmek istiyoruz”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar’ın kültürel anlamda sınıf atladığını belirterek, “Kastamonu yöremizin ülkemize kazandırdığı önemli ürünlerden kestane, kestaneden yapılmış yemek ve tatlıları komşularımıza ikram ettik. Bağcılar kuruluşundan bu tarafa yeşil alanların içinde nostalji bahçeleri gerçekleştirdik onlardan birisi Şerife Bacı Konağı’yla bu bahçemizi süslemiştik. Burada Kastamonu İlçemizden 2011 yılında gelen kestane ağaçlarımızla hasadımızı gerçekleştirdik. Bağcılar’da 1992 yılında 8 olan yeşil alan sayımızı 70’e yükselttik bütün mahallelerimizde. İlçemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceğimiz 65 dönümlük Millet Bahçemizi Bağcılar’a kazandırıyoruz. Bağcılar’da birçok parkımızı oyun alanlarımızı yeniliyoruz, donatı alanlarımızı kamulaştırarak yeni yeşil alanlar kazandıracağız. Kadınlarımızın bu şekilde sosyalleşip spor yapabildikleri alanlar oluşturacağız. Gençlerimizin aynı zamanda sportif ve sosyalleşmelerini sağlayacak yeni park alanları kazandırıyoruz; kazandırmaya da devam edeceğiz. İkinci bir Millet Bahçesinin de sözünü aldık bakanımızdan ihalesi yapılanın haricinde 2. Millet Bahçesi’ni de kazandırmış olacağız. İlçemizdeki parkları sosyal çalışmalarda da değerlendiriyoruz. Bağcılar’ımızın kültürünü sosyal yönünü zenginleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.