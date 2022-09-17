İstanbul Bağcılar’da 3 hırsız, bir süre takip ettikleri kişilerin cep telefonunu veya cüzdanını bıçakla gasp etti. Gasp anları kameraya yansırken, polis ekipleri tarafından kısa süren kovalamacada yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Bağcılar’da 3 hırsız, bir süre takip ettikleri kişilerin cep telefonunu veya cüzdanını bıçakla gasp etti. Gasp anları kameraya yansırken, polis ekipleri tarafından kısa süren kovalamacada yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Bağcılar’da 07 Eylül 2022 15 Eylül 2022 tarihleri arasında 5 farklı adreste bıçaklı 3 hırsızın, bazı kişilerin cep telefonu ve cüzdanlarını gasp edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mağdur şahıslardan alınan bilgiler ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu gasp olaylarını M.M.(16), C.İ.(16) ve M.S.(19) isimli şahısların gerçekleştiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir sokak içerisinde kısa bir kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gasp anları kamerada

Gasp anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde 3 hırsızın, bir süre takip ettikleri kişilerin cep telefonunu veya cüzdanını gasp ettikleri görülüyor.