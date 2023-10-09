Bağcılar’da her gün toplanan atıklar Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde geri dönüşüme kazandırılıyor. 2015 yılında kurulan tesiste şimdiye kadar 70 bin 23 ton kağıdın geri dönüşümüyle 1 milyon 190 bin 395 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yaptığı örnek çalışmalarla “Sıfır Atık” belgesine layık görülen Bağcılar Belediyesi, çalışmalarına özverili bir şekilde devam ediyor.

Atıklar cinslerine göre ayrıştırılıyor

İlçede her gün 2 bin 800 cadde ve sokaktaki kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, konutlar, okullar ve diğer toplu yaşam alanlarından ambalaj atığı toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından toplanan atıklar, aktarıldıkları Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde cinslerine göre ayrıştırılıyor. Kağıttan plastiğe kadar farklı cinslerdeki atıklar, dönüştürülerek insanlığın hizmetine sunuluyor.

Yakıt, enerji ve hammadde tasarrufu yapıldı

8 yıl önce kurulan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde bugüne kadar 70 bin 23 ton kağıt ile kartonun geri dönüştürülmesiyle 1 milyon 190 bin 395 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 30 bin 377 ton camın dönüşümüyle de 3 milyon 37 bin 732 litre yakıt tasarrufu yapıldı. Ayrıca 17 bin 289 ton plastiğin dönüşümüyle 242 bin 44 megavat enerji, 3 bin 619 ton metalin dönüşümüyle de toplam 4 milyon 704 bin 434 kilogram hammadde tasarrufu yapılmış oldu.

"Sıfır atık konusunda duyarlıyız"

Geleceğe çocukların sağlıkla yaşayacağı bir doğa bırakmak istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Özellikle sıfır atık konusunda Bağcılar Belediyesi olarak duyarlı bir belediyeyiz. Geri getirme merkezimiz her 22 mahallemizde bulunuyor. Sıfır atık merkezimizi de yine kurduk. Bunları kurarak sıfır atık belgemizi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan Bağcılar Belediyesi olarak aldık. Atıkları plastik, cam gibi ayrıştırarak doğaya geri dönüşüm olarak kazandırılmasını sağlıyoruz. Bağcılar Belediyemiz özellikle ambalaj atıklarıyla ilgili yapmış olduğu çalışmalarla geri dönüşüm adına önemli adımlar atıyoruz" dedi.