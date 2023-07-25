Bağcılar Meydan’ı Belediye’nin her yaştan vatandaşa yönelik sunduğu hizmetler sayesinde farklı bir görünüm kazanıyor. Mini Golf ve Gençlik Konserleri’nden ücretsiz üniversite tercihi belirleme hizmetine kadar dopdolu etkinliklerle özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı oluyor.

Bağcılar Belediyesi’nin Bağcılar Meydanı’nda oluşturduğu Mini Golf Alanı, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, gözetmen öğretmenler eşliğinde golf sporunu öğrenme imkanı buluyor ve yeteneklerini geliştiriyor. Bağcılar Belediyesi ve Dünya Mini Golf Türkiye Temsilciliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar 5,5 metreden oluşan golf stantlarındaki 9 parkurda öğrendikleri mini golf dalında yeteneklerini sergiliyor. Meydan aynı zamanda, denge sörfü ve futbol dart etkinliği ile akşam Gençlik Yaz Konseri’ne ev sahipliği yapıyor.

Ücretsiz üniversite tercih hizmeti

Bağcılar Belediyesi, üniversite kazanma hayali kuran gençleri de yalnız bırakmıyor. Yine Bağcılar Meydan’da; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olan gençlere üniversite tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Tercih Danışmanlık Uzmanı olan eğitmenler, gençlere aldıkları eşit ağırlık, sayısal ve sözel puanlarına göre hangi bölümleri tercih etmeleri gerektiği konusunda bilgi veriliyor. Adaylar, danışmanlık hizmetinden 8 Ağustos günü saat 19.00’a kadar istifade edebilecek.

“Meydanımızdaki etkinliklere ilgi her geçen gün artıyor"

Günümüzde şehirlerin artık meydanlarıyla tanındığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Meydanımız, sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi haline geldi” dedi. Sundukları zengin içerikli etkinlikler sayesinde vatandaşların aileleriyle eğlenerek hoşça vakit geçirdiğini belirten Özdemir, “Mini Golf, denge sörfü, futbol dart ve Gençlik Konserleri etkinliklerimiz yoğun ilgi görüyor” diye konuştu. Genç Belediye Başkanı olarak üniversite hayali kuran gençler için her türlü desteği sağladıklarını da belirten Özdemir, “Geleceklerine yön verecek olan üniversite sınavına hazırlık aşamasından tercih yapmaya kadar her aşamada yanlarında oluyoruz. Hazırlık kursu veriyoruz, test kitabı hediye ediyoruz ve üniversite kampüslerine götürüyoruz. Yine Yükseköğretim Sınavı’nda aldıkları puanlara göre en iyi tercihi yapabilmeleri amacıyla Tercih Danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Uzman eğitmenler, adaylara aldıkları puan istikâmetinde bilgisayar destekli tercih listesi oluşturuyor. İnşallah, tüm gençlerimiz hak ettikleri üniversitelerde okuma hakkı elde edecek” dedi.