Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı Bağcılar’da gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Bağcılar Kaymakamlığı’nda sabah erken saatlerde başlayan kutlamalar, Mahmutbey Stadyumu’ndaki program ve akşam farklı noktalardaki fener alayıyla devam etti. Her yaş ve kesimden ilçe sakini, cumhuriyetin yıldönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını doyasıya yaşadı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı Bağcılar’da gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Bağcılar Kaymakamlığı’nda sabah erken saatlerde başlayan kutlamalar, Mahmutbey Stadyumu’ndaki program ve akşam farklı noktalardaki fener alayıyla devam etti. Her yaş ve kesimden ilçe sakini, cumhuriyetin yıldönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını doyasıya yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü Bağcılar’da farklı aktivitelerle kutlandı. Bu çerçevede ilk olarak Bağcılar Kaymakamlığı’nda tören düzenlendi. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun’un ev sahipliğinde kaymakamlık makamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Uçgun, ilçe protokolü, ilçe parti başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

Mahmutbey Stadyumu’ndaki kutlamalarda ise öğrenciler saha içinde yerini alırken, vatandaşlar da tribünleri doldurdu. Açılışta Kaymakam Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Garnizon Komutanlığı adına Piyade Albay İlhami Kaya öğrencileri selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Uçgun, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bizleri esir etmeye çalışan emperyalist şer güçlere karşı bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün adıdır. Devlet ile milletin, cumhur ile cumhuriyetin muhabbetle kucaklaştığı gündür. Cumhuriyetimizin büyümesi, kalkınması ve korunması adına aşkla, şevkle ve heyecanla çalışan, gecesini gündüz, çırasını yıldız yapmak suretiyle mücadele veren herkesi şükranla anıyorum” diye konuştu.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, şarkı, folklor ve tekvando gösterileri ilgiyle izlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Stadyumdaki kutlama, bando ekibi eşliğinde öğrencilerin resmi geçidiyle sona erdi.

Akşam saatlerinde ise iki ayrı noktada fener alayı düzenlendi. Hürriyet Mahallesi’nde toplanan vatandaşlar, dev bir Türk bayrağı açtı. Bağcılar Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde Menderes Caddesi boyunca yapılan yürüyüşe, çevre binalarda oturanlar da alkışlarla destek verdi. Mahmutbey Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Yürüyüşü de renkli görüntülere sahne oldu. Her kesimden ve her yaş grubundan mahalle sakini, ellerinde meşalelerle yürüdü. Marşlar söyleyen vatandaşlar, daha sonra müzik eşliğinde oynayarak ve halay çekerek eğlendi.

Hemşehrilerini yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu yıl Bağcılar’ımızın her tarafında Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Vatan, millet ve cumhuriyet sevgisini en üst düzeyde yaşadık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyeti bize kazandıran şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.