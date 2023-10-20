Bağcılar Belediyesi, IDC DX Summit 2023 etkinliği kapsamında düzenlenen IDC Türkiye Future Enterprise Ödülleri’nde “BBdX Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi” ile ödül kazandı.

Türkiye’nin en kapsamlı teknoloji etkinliklerinden biri olan IDC DX Summit bu yıl Sakarya’da gerçekleştirildi. “Digital-first Strategies for the Innovative Enterprise” temasıyla düzenlenen programa birçok kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Teknoloji alanındaki çalışmaların ödüllendirildiği etkinlikte Bağcılar Belediyesi de “Dijital Şehir İkizi Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi” projesiyle 2’ncilik ödülü aldı.

"Akıllı şehir uygulamalarımızı geliştiriyoruz"

Bilgi Teknolojileri ve Akıllı Şehirler alanında verilen bu ödülü Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Selçuk Güldüler aldı. Türkiye’de tüm belediyelere örnek olan bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen Güldüler, “Ödülü Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir ve belediyemiz adına alıyorum. Dijital Şehir İkizi Projesi şehir yönetimine farklı bir vizyon kazandıracak. Günümüz teknolojilerini takip ederek yürüttüğümüz akıllı şehir uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.”

Ödül kazanan projeyle, Bağcılar’ın dijital bir ikizi oluşturularak afet ve acil durumlarda, şehirdeki bütün yapı stoğu ve mekânsal verilerin CBS tabanlı olması amaçlanıyor.