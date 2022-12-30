Bağcılar Belediyesi’nin bilgi teknolojileri konusunda siber güvenlik eğitimi, teknik ve mali destek verdiği El Halil Belediyesi’nin mobil uygulaması hayata geçti. Filistinli yetkililer, katkılarından dolayı başta Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olmak üzere ekibine teşekkürlerini iletti.

Bağcılar Belediyesi’nin bilgi teknolojileri konusunda siber güvenlik eğitimi, teknik ve mali destek verdiği El Halil Belediyesi’nin mobil uygulaması hayata geçti. Filistinli yetkililer, katkılarından dolayı başta Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olmak üzere ekibine teşekkürlerini iletti.

Filistin’in El-Halil Belediyesi’nin mobil uygulamaya geçmesi dolayısıyla bir lansman düzenlendi. El Halil şehrinde düzenlenen programa Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcıları Ertuğrul Selçuk Güldüler, Mehmet Şirin, Strateji Geliştirme Müdürü Serbay Öztürk ve Dış İlişkiler Başkan Danışmanı Mustafa Araç katıldı. Yeni uygulamanın hayırlı olması temennilerinde bulunan El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, “Filistin halkına olan desteklerinizden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e belediye meclis üyelerine ve Bağcılar halkına en derin teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak isterim. Katkı sağlamış olduğunuz mobil uygulama sisteminin başlatılmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Protokol konuşmalarının ardından El Halil Belediyesi mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim verildi

Mobil uygulama için Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından El Halil Belediyesi’ne “Bilgi Teknolojileri” adı altında uzman isimlerce “Uygulama kaynak kodları”, “Danışmanlık desteği”, “Siber güvenlik”, “EYBS Eğitim ve Analiz çalışmaları” ve “Ağ bilişimi” konularında eğitim verilmişti.