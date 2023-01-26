Bağcılar’da çocuklar, karne tatilini en güzel şekilde değerlendiriyor. Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Karne Şenliği’ne katılan öğrenciler, jonglör gösterisinden yarışmalara kadar renkli aktivitelerle doyasıya eğleniyorlar.

Bağcılar’da çocuklar, karne tatilini en güzel şekilde değerlendiriyor. Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Karne Şenliği’ne katılan öğrenciler, jonglör gösterisinden yarışmalara kadar renkli aktivitelerle doyasıya eğleniyorlar.

Bağcılar Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için “Karne Şenliği” düzenledi. Her gün belediyenin farklı bir bilgi evinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler bir araya geliyor. Salonu dolduran çocukla, eğlenmeye Keloğlan ile dans ederek başlıyor. Ardından jonglör gösterisinde ise unutulmaz anlar yaşanıyor. Yarışma bölümünde ise sahneye çıkan minikler, birinci olmak için birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. Her dakikası heyecan ve eğlence dolu programın sonunda ise katılımcılara balon ve kek ikram ediliyor.

Her şey çocukların başarısı için

Her zaman çocukların yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dediğimiz gibi önceliği çocuklara ve gençlere verdik. Karne tatili boyunca süren şenliğimizde çocuklarımız hem eğleniyor hem de sosyalleşiyorlar. Bu ve benzeri faaliyetlerimiz devam edecek. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için" dedi. Karne Şenliği, 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.