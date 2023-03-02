Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklar için çıkarılan “Bilgi Çocuk” ve “Meraklı Bilgi” isimli iki dergi yayın hayatına başladı. Edebiyat dünyasındaki deneyimli yazar ve çizerlerin destek verdiği dergide eğlenceden bilime kadar zengin bir içerik yer alıyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklar için çıkarılan “Bilgi Çocuk” ve “Meraklı Bilgi” isimli iki dergi yayın hayatına başladı. Edebiyat dünyasındaki deneyimli yazar ve çizerlerin destek verdiği dergide eğlenceden bilime kadar zengin bir içerik yer alıyor.

Milli ve manevi değerlerine bağlı; sosyal, bilişsel alanda gelişmiş, ahlak sahibi, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Bağcılar Belediyesi, çocuklara yönelik iki dergiyi kültür dünyasına kazandırdı. Çocukların yaş grupları ve ilgi düzeyleri düşünülerek iki ayrı yayın formatında hazırlanan “Bilgi Çocuk” 7-14 yaş aralığındaki çocuklara, “Meraklı Bilgi” ise 3-6 yaş dönemindeki çocuklara sesleniyor.

Zengin içeriğiyle göz dolduruyor

Çocukların hayal güçlerine katkı sunan edebiyat metinleri ve illüstrasyonları, merak duygularını harekete geçiren bilim ve teknoloji içerikleri, oyunla iç içe geçen etkinlik önerileriyle dikkat çeken Bilgi Çocuk, zengin içeriğiyle de göz dolduruyor. İlk sayısını kütüphanelere ayıran ve “Benim Kütüphanem” kapağıyla 40 sayfalık dergi, masaldan çizgi romana, bilgilendirici sayfalardan mizaha ve bilmece-bulmacaya kadar geniş bir yelpazede çocuklara edebiyatın penceresinden sesleniyor.

İki aylık periyotlarla yayımlanacak

24 sayfalık Meraklı Bilgi de okul öncesi çocukları hayata hazırlayan ve farkındalık sağlayan içerikler sunuyor. Dergi, miniklerin hayal güçlerini kanatlandıran özgün masallar, çizgi öyküler ve bunlara eşlik eden çizimleri, motor ve bilişsel gelişimlerini destekliyor. İki aylık periyotla çıkacak her iki derginin de alanında uzman çocuk edebiyatı yazar ve çizerlerinin çalışmaları da yer alıyor.

Çocuklar önceliğimizdir

Dergilerin çocukların okuldaki eğitimlerine katkı sağlamasının yanı sıra genel kültürlerini zenginleştireceğini de söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Çocukları önceleyerek yaptığımız her hizmetin dünyanın en önemli işi olduğunun farkındayız. Çocuklar önceliğimizdir. Her sayfası çocukların hayalleriyle yarışabilecek kadar güzel ve önemli. Çünkü bizler çocukların hayallerini önemseyen ve hayallerine sahip çıkarak onları gerçekleştirmek için çalışan bir belediyeyiz. Bağcılar’daki çocuklarımıza bu iki dergiyle bir ufuk sunuyoruz” dedi. Dergiden biner adet deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.