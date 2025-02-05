Bağcılar Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesi ilçede hayatın normal seyrinde devam etmesi için bütün önlemleri aldı. 718 personelden oluşan Karla Mücadele Timi, küreme, tuzlama ve destekten oluşan 168 araçlık filosuyla hazır bir şekilde bekliyor.

Bağcılar Belediyesi, kar yağışlarının ilçeyi olumsuz etkilememesi için harekete geçti. Afet İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda kar yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün personelinden Karla Mücadele Timi oluşturuldu. 718 personelden oluşun ekibin küreme, tuzlama ve destekten oluşan 168 araç bulunuyor.

Düzenli olarak tuzlama yapılacak

Yoğun kar yağışı ile birlikte ekipler, tüm ana arter, yürüyüş yolları, hastane, cami, okul, meydan ve caddeler ile kamu kurumlarının önlerinde düzenli olarak kar temizliği ve tuzlama çalışması yapacak. Bu amaçla da 2 bin 800 ton tuz stoğu hazır bekletiliyor. Acil durumlar için hazırlanan bin çuval tuz da kamu kurumlarına teslim edilmek üzere bekletiliyor.

"Sokak hayvanlarımızı da unutmadık"

Gerekli bütün önlemleri aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Ekipler 7/24 esasıyla görev yapacak. TEM Otoyolu, Basın Ekspres Yolu, ana arter yollar, bağlantı yolları, yaya sirkülasyonunun fazla olduğu meydan ve caddelerin kaldırımları, dik sokaklar, kamu kuruluşları, camiler, okullar, sağlık ocakları, mahalle konaklan, muhtarlıklar, otobüs durakları, üniversiteler ve hastane önlerinde önlemleri aldık. Bu noktaların çok hızlı şekilde temizlenmesinin altyapısını oluşturduk. Evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızın tespiti amacıyla Bağcılar Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’yla da çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Sokak hayvanlarımızın da afet durumunda barınabilmesi ve beslenebilmesi amacıyla ilgili müdürlüklerimizle birlikte planlama yaptık" dedi.