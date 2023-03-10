Bağcılar Belediyesi meclis toplantısında gündeme gelen “Kardeş şehir” protokolü, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre; Bağcılar Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren yaralarını sarmak için mücadele ettiği Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ile kardeş oldu.

Bağcılar Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer başkanlığında gerçekleşti. Açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Bağcılar Belediyesi’nin Malatya’nın ilçesi olan Battalgazi Belediyesi ile “Kardeş şehir” protokolünün de oylaması yapıldı. Bütün partilerin katıldığı oylamada iki belediyenin kardeşliği oy birliğiyle onaylandı.

“Bütün imkanlarımızla onların yanındayız”

Depremin ardından başlayan birlikteliğin “Kardeş Belediye” kararıyla taçlandığını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Depremin ardından yardım eli uzattığımız Battalgazi Belediyesi ile aramızda gönül bağı oluştu. Bunu daha da ileriye taşıyarak kardeş olduk. Bütün imkanlarımızla onların yanındayız. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. Aldığımız bu karar hepimize hayırlı olsun” dedi.

“Gönül kardeşliğimiz resmi olarak tescillendi”

Depremin yaralarını hep birlikte sardıklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Bu süreçte Bağcılar ile Battalgazi’miz arasında muazzam bir gönül köprüsü kurduk. Gönülden teşekkür ediyorum. Battalgazi’de artık Bağcılar denilince "Kahraman Bağcılar" diyoruz. Meclis kararıyla resmi olarak da kardeş belediye olduk. Gönüldeki kardeşliğimiz artık resmi olarak da tescillendi” diye konuştu.

İlçede konteyner kent kuruluyor

Bağcılar Belediyesi, depremin etkilediği yerlerden biri olan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evleri yıkılan ve binaları ağır hasar alan depremzedeler için 50 dönümün üzerindeki bir alanda 500 konteynerden oluşan Bağcılar Mahallesi isimli konteyner kent kuruyor. Depremzede aileler, kalıcı konutlar yapılana kadar burada barınacaklar.

Taş ocağı yeniden üretime başladı

Malatya Battalgazi ilçesinde depremden zarar gören taş ocağı, Bağcılar Belediyesi teknik ekiplerinin çalışması sonucu yeniden üretim yapmaya başladı. Bunun yanında her ilçe sakinlerine gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardımlar yapılıyor.