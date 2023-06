Bağcılar Belediyesi, tesislerinde enerjinin büyük bir bölümünü karşılayacak güneş enerjisi santrali kuruyor. Bu amaçla 142 bin Euro değerinde finans desteği için Litvanya Merkezi Proje Yönetimi’yle Bağcılar Belediyesi arasında imza töreni gerçekleşti.

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi" (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) için destek alan Bağcılar Belediyesi, önemli bir anlaşma daha yaptı.

Karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor

Yaşanılabilir ve temiz bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Bağcılar Belediyesi ile Litvanya Merkezi Proje Yönetimi arasında “Bağcılar Enerji Kaynakları Etki Azaltma Projesi” için hibe sözleşmesi imzalandı. 142 bin Euro değerindeki finans desteğiyle SECAP hedeflerine de uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Tesislerin enerjisi bu santralden sağlanacak

Bu çerçevede kurulacak güneş enerjisi santrali ile bir yılda 203,9 mwh. elektrik enerjisinin üretilmesi sağlanırken üretilecek bu enerjiyle Bağcılar’da yılda yaklaşık 100 bin 318 kilogram (CO2e) karbon salınımının önüne geçilecek. Belediyeye ait birçok tesisin enerjisi bu santral üzerinden sağlanacak. Bağcılar Belediyesi, Türkiye genelinde projeye başvuran 26 belediye arasında yer alıyor.

İklim değişikliğinin dünyadaki en kritik meselelerin başında geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu boyutuyla ülkemizde biz de geri dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız neticesinde geri dönüşümden israfın önüne de geçmiş olduk. Ayrıca sıfır atık çalışmalar boyutunda da önemli bir imza atmış olduk. Sıfır atık bizim için önemsediğimiz bir konu. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı ileri boyutlara taşıyacağız. Bugünkü imza ile güneş enerji sistemiyle ilgili bir kaynak belediyemize tahsis edilmiş olacak. Bu anlamda önemli bir desteği almış bulunuyoruz. Belediye olarak da yenilenebilir enerji konusunda kapasitemizi ilerilere götürme gayreti içinde olacağız” dedi.

Yerli yabancı önemli isimlerin iştirak ettiği törene; Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kıraç Keleş de katıldı.