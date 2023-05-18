Bağcılar Belediyesi, Sancaktepe Mahallesi’nde bulunan cemevine kış bahçesi yapıyor. 200 metrekare oturum alanına sahip kış bahçesinin tavanı açılır kapanır sistemden oluşacak.

Bağcılar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Sancaktepe Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Tanıtma Merkezi’ne kış bahçesi yapılması işini ihaleye çıkardı. Proje çerçevesinde cemevinin ön kısmındaki 200 metrekarelik oturma alanına kış bahçesi yapılacak. Çevresi ve üst kısmı camdan olan yapının tavanında ise otomatik açılır kapanır bir sistem yer alıyor.

Kısa süre içinde kış bahçesinin yapılacağını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Çalışmamızı tamamlamamızın ardından cemevi yeni bir görüntüye kavuşacak. Şimdiden hayırlı olsun. İlçemizde tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.