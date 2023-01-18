AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar’ın İDO Genel Müdürü Murat Orhan ile görüşmesi sonuç verdi. Bağatar, hem yaya hem de araç ücretlerinde yüzde 15 indirim olacağı müjdesini verdi.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar’ın İDO Genel Müdürü Murat Orhan ile görüşmesi sonuç verdi. Bağatar, hem yaya hem de araç ücretlerinde yüzde 15 indirim olacağı müjdesini verdi.

Deniz ulaşımında yüksek bilet fiyatları nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında İl Başkanı Bağatar, İDO Genel Müdürü Murat Orhan ile görüşmüştü. Bağatar’ın ilettiği indirim talebine İDO’dan olumlu yanıt geldi. Hem yaya hem de araç ücretlerinde yüzde 15 indirime gideceği bilgisini veren Bağatar, “Talebimize samimiyetiyle karşılık veren Sayın Genel Müdürümüze teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Bağatar, yapılacak fiyat düzenlemesinin şehre ve tüm Yalovalı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, “Vatandaşlarımız için her zaman ve her şartta çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.