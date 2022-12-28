AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, “AK kadrolarımızla Yalova’ya tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırdık” dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, “AK kadrolarımızla Yalova’ya tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırdık” dedi.

Bağatar, Yalova’nın AK kadrolar ile tarihin en büyük yatırımlarına kavuştuğunu söyledi. Kronikleşen birçok sorunu da çözüme kavuşturduklarını ifade eden Bağatar, “Şehrimizin kronikleşen sorunlarına çözüm üretmek için kararlar alan Yalova Belediye Meclisi üyelerimiz ve ‘Gönül Belediyeciliği’ ile hizmet üreten Yalova Belediyemiz sayesinde Yalova’mızın yıllardır çözülemeyen sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor, şehrimizi tarihin en büyük yatırımlarıyla buluşturuyoruz” diye konuştu.

“Maaş ödeyemeyen belediye vardı”

Meclis üyelerinin aldığı kararlar ve Yalova Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla ilin yıllardır çözüm bekleyen birçok sorununu bir bir ortadan kaldırdıklarını kaydeden Bağatar, şöyle konuştu:

“Yalova’nın sorunlarını bilen kadrolar olarak bu sorunlara çözüm üretmek adına birçok girişimimiz oldu. Bürokratik ve sosyal anlamda yaşanan sorunlara akılcı çözümler ürettik. Maaş ödeyemeyen, kasasında icra memurlarının oturduğu bir belediye vardı. Belediyeyi hızla borç yükünden kurtararak sürdürülebilir bir duruma getirdik. Mali yapısını da güçlendirdik. Yalova Belediyesi, borç yükünden kurtarıldı ve artık Yalova tarihinin en büyük projelerini yapar hale geldi.”

“Şehrin dört bir yanında çalışma var”

Yalova Belediyesi’nin, Mustafa Tutuk başkanlığında AK Parti’ye geçmesinin ardından birçok yatırım için somut adımlar atıldığını hatırlatan Bağatar, kısaca bu yatırımlardan bahsetti. Başkan Bağatar, “Yalova’da yıllardır çözüm bekleyen Bağlarbaşı Mahallesi’nin Kentsel Dönüşümü konusunda çalışmalarımıza başladık. Gerek bakanlık ve gerekse genel müdürlükler seviyesinde yapılan görüşmeler ve istişareler neticesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vasıtası ile burada kentsel dönüşümün startını verdik. Kentsel dönüşüm konusunda 6 katlı binası olanların da yine yerine 6 katlı bina yapabilmesinin önünü açtık. Yalovamızın yıllardır eskiyen ve çöken içmesuyu isale hattı yenileniyor. Şehrimize yeni bir Dörtyol kazandırmak için çalışmalar sürüyor. Gençlerimize yeni spor sahaları, yeni bisiklet yolları, yeni çocuk parkları, yeni kaldırım çalışmaları yapılıyor” diye konuştu.

“Bu yıl dev yatırımlar ve açılışlar konuşulacak”

Yalova’ya son 3 yılda büyük yatırımların geldiğini belirten Bağatar, 2023’ün de büyük yatırımların hayata geçeceği bir yıl olacağını söyledi. 2023’te yeni güzel müjdeler ve yeni yatırım haberleri vereceklerini anlatan Bağatar, şunları kaydetti:

“2023 yılı büyük yatırımların hayata geçeceği, büyük yatırımların hizmete gireceği bir yıl olacak. Milletvekillerimiz de sağ olsunlar projelerimizi Ankara’da takip ediyorlar. Uyum ve birliktelik içerisinde çalışmaları yürütüyoruz. Yalova’mıza 400 yataklı yeni bir hastane ve tıp fakültesi ile öğrenci yurtları kazandırdık. Millet Bahçe’mizde çalışmalar son sürat devam ediyor. Yalova’mız için yeni bir baraj projemiz var. Ayrıca yine gençlerimize bir şehir kütüphanesi kazandıracağız. Çevre yolu, turizm alanları ve su sporları merkezimiz ile ilgili de çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor. 2023, yatırımlarımızın konuşulacağı bir yıl olacak. Bizler diğerleri gibi değil; Teşkilatıyla, seçilmişiyle, milletvekilleriyle tüm boyutlarıyla siyaseti kuşatan ve hep birlikte adım atan ekibiz. Makamlar hizmet üretme yeridir. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimden seçime değil, her zaman halkıyla iç içe olan bir teşkilatız. Yalova Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Tutuk’a ve değerli meclis üyelerimize yatırımların gerçekleşmesi için verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor, emeği olan herkesi kutluyorum.”