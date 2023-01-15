AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Güçbirliği Federasyonu’nda kentte yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Güçbirliği Federasyonu’nda kentte yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Yalova Güçbirliği Federasyonu Başkanı İlhami Başkanı İlhami Başkan ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Bağatar, Bağlarbaşı Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmasının örnek teşkil edeceğini söyledi. Bağatar, Yalova için birinci önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade etti. Güney Çevre Yolu Projesi ile yeni yapılacak yolun kent merkezindeki trafik yükünü azaltarak trafik sorununa büyük ölçüde çözüm olacağını anlattı.

Bağatar, termal turizminin kent için önemine değindi ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Bağatar, gençler için kültür merkezi ve kütüphane yapılacağını da ifade etti.

İhami Başkan ise Yalova için hayırlı olacak her türlü projenin destekçisi olduklarını söyledi.