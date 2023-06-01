Dün öğleden sonra saatlerinde Söke’ye bağlı Bağarası ve çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan problemli noktalara Söke Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.

Kalcık mevkiinde yağış nedeniyle yolda yoğun su akışının meydana getirdiği çöküntü Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı şantiye ekipleri ve iş makineleri tarafından yapıldı. Yapılan çalışmayla yol yeniden kullanıma açıldı. Diğer taraftan Bağarası Mahallesi cadde ve sokaklarında yağışlar sonrasında oluşan çamur birikintileri de sabah saatlerinden itibaren Söke Belediyesi ekiplerince temizlenmeye başlandı. Yollarda biriken mil ve çamur iş makineleri ile temizlenirken, bir yandan arasözlerle yıkama işlemi yapıldı.

Bağarası Mahalle Muhtarı Esat Arıcı ve vatandaşlar yapılan çalışmalar ve yerinde müdahaleler nedeniyle Söke Belediyesi’ne teşekkür etti.