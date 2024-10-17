Tokat’ta durdurulan bir aracın bagajında gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca ve 123 mermi ele geçirildi.

Erbaa ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, bagaja gizlenmiş halde 2 adet Glock 19 Gen 5 model tabanca, 1 adet CZ 75 B model tabanca, 4 adet şarjör ve 123 adet 9 mm çapında fişek bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. Yasa dışı silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik mücadelede, güvenlik güçlerinin denetim ve operasyonlarının aralıksız sürdüğü belirtildi.