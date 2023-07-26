Tokat’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta 500 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde Tokat iline uyuşturucu madde getireceği anlaşılan bir araç takibe alındı. Takibe alınan araç geçtiğimiz gün il merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Araç içerisinde narkotik madde arama köpeği ile yapılan arama sonucunda bagaj kapağının döşeme içerisine saklanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 504,5 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan bir şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme suçundan adli işlem başlatıldı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.