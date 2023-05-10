Antalya’nın Finike ilçesinde bağ ve bahçelere girip hırsızlık gerçekleştirdiği şüphesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti Hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Olay Yeri İnceleme Timi, farklı günlerde 5 ayrı adresteki vatandaşlara ait bağ ve bahçelerden malzemeler çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından eşkalleri tespit edilen 5 şüpheli, kısa sürede yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.