Operasyonda N.S.E. ve M.Y.’nin uyuşturucu imal yerine çevirdikleri bağ evinde yapılan aramada 31 kök kenevir, 420 gram toz esrar, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kılıç, 2 adet kama ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarköy ilçesi Çengelli Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir bağ evine operasyon gerçekleştirdi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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